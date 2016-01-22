Українська делегація вчинила демарш через головування Росії в ОЧЕС
14:07, 22 січня 2016Політика
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Делегація України вчинила дипломатичний демарш у зв'язку з початком головування Росії в Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).
Позицію України підтримала низка держав-членів ОЧЕС / Vasyl Bodnar
Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар на своїй сторінці у соцмережі. "Серед іншого наголошено, що шляхом окупації Криму Росія порушила як міжнародне право, територіальну цілісність України, так і засадничий принцип ОЧЕС щодо перетворення Чорноморського регіону в регіон миру, стабільності та процвітання", - написав він.
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За словами українського дипломата, позицію України підтримала низка держав-членів ОЧЕС.
"Агресивна політика Росії стоїть на заваді розвитку економічного співробітництва в різних галузях багатосторонньої взаємодії", - зазначив Василь Боднар.
Агресивна політика Росії стоїть на заваді розвитку / Vasyl Bodnar
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