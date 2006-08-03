Ющенко: я забув дорогу на телебачення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробить все, щоб права опозиції були дотримані.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю провідним українським телевізійним каналам.

«Як Президент, я відчуваю свій обов’язок зробити всі засадничі речі для того, щоб в країні на законодавчому, точніше правовому рівні було сформульоване чітке поле для забезпечення прав і вживання відповідних інструментів для опозиції», – підкреслив він. Відповідаючи на уточнююче запитання, В.ЮЩЕНКО додав, що йдеться про Закон про опозицію, а також про необхідність відповідних змін до Регламенту Верховної Ради.

«Я був в опозиції», – нагадав журналістам своє політичне минуле глава держави. «І я тоді не знав телебачення кілька років. Я забув дорогу на телебачення! Коли ми, як опозиція і як найбільша фракція в парламенті говорили про формування там порядку денного, то потрапити в нього, закріпити там ініціативи опозиції було неможливо», – резюмував він. Тому зараз, на переконання В.ЮЩЕНКА, всі політичні сили «повинні покласти» права опозиції «на аркуш Регламенту ВР, закону і з цим в Україні буде все вирішено».

Зокрема, глава держави наголосив, що політичні сили, які сьогодні підписали Універсал національної єдності, взяли на себе обов’язок щодо формування нормальних умов діяльності опозиції.

Водночас, Президент відверто підкреслив: «Повірте, я в опозиції нічого не вбачаю загрозливого, чи неприємного». На його переконання, вона сама має розуміти, що повинна мати конструктивну спрямованість. «Я думаю, що це – вулиця з двостороннім рухом», – підкреслив В.ЮЩЕНКО, висловивши сподівання, що опозиціонери не будуть в опозиції до країни як такої.

Як повідомляв УНІАН, про перехід в опозицію сьогодні неодноразово заявляли представники Блоку Юлії Тимошенко.