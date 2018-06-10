Цуґцванґ для Юлі

Бувають у гравців такі позиції в шаховій партії: який хід не зробиш, а він на шкоду твоїй позиції. Не рідкість цуґцванґ і у великій політичній грі, коли супротивник заблокував тобі всі вигідні продовження і ти мусиш вибирати між поганим ходом і ще гіршим. Саме в таку халепу вскочила нині Юлія Володимирівна Тимошенко.

Рейтинг ЮВТ та БЮТ повільно знижується разом зі зростанням цін. За свіжими соціологічними даними компанії Research&Brandіng Group, БЮТ здобув би сьогодні на парламентських виборах лише 21,4% (Партія регіонів – 26,6%), а сама Тимошенко на президентських – 22% (Янукович – 28%). Усі телезапевнення у „дефляції” не надто допомагають: цінники в магазинах та на базарах уперто контрпропагують проти прем’єра та її політичної сили. Козьма Прутков колись казав: „Якщо бачиш напис „буйвол” на клітці з тигром, не вір очам своїм!” Але здоровий глузд диктує переважній більшості населення України інші, адекватніші принципи сприйняття навколишньої реальності.

Підняти б рейтинг традиційними засобами, тобто виплатити „Юлину тисячу” тим, хто ще не отримав, підвищити пенсії, соціальні виплати. І навіть гроші на це є на урядових рахунках – 30 мільярдів гривень. Одна заковика – розкидати їх на ці цілі неможливо. Не розписані вони в бюджеті відповідним чином. Між тим, Секретаріат Президента вичитує кожну цифру в змінах до держбюджету, підготовлених урядом, а сам Ющенко заявив, що бездарно проїсти ці кошти не дасть.

Гарненько грюкнути дверима, звинувативши всіх у тому, що „не дали працювати”, піти у відставку з поста глави уряду теж не виходить. Хоча скривджених у нас традиційно люблять більше, ніж можновладців. Можна було б зараз і кампанію на президентські вибори починати. Але не відпустять. Верховна Рада не проголосує. А потім Президент, Балога енд компані щодня повторюватимуть: „Юля це все заварила, нехай вона і розхльобує!” А словесні краплі точать навіть такий кремінь, як рейтинг Юлії Тимошенко.

„Вийняти” за вже апробованою схемою свою фракцію з ВР після законодавчої заборони на „обнуління” виборчих списків стає практично безглуздим. Отак і доведуть справу Юлині недруги до осені, коли звалиться все разом: сезонні підвищення цін, традиційні провали у зборі урожаю та торгівлі зерном, у підготовці до опалювального сезону, а ще посиляться зловісні очікування нових цін на газ. І за це все доведеться звітувати перед ВР. А після звіту і всепарламентського знущання – звільнять з посади з ганьбою. На той час, імовірно, у Юлі залишиться лише клуб найвідданіших „фанів”, він же – так зване „електоральне ядро”. Фахівці оцінюють його в 13–15%.

От тоді, пізно восени, може народитися нова коаліція, так звана „ширка”.

До речі, про зерно. Автору невідомо, хто напоумив прем’єрку на феєричні заяви щодо небувалих перспектив урожаю, але в народі вони знайшли свій відгук. У формі анекдоту: „Мільярди довгоносиків на полях України застигли непорушно, вирячивши очі та роззявивши роти: вони чекають урожаю в 60 мільйонів тонн зерна, обіцяного Юлією Тимошенко”.

„Поділитися” відповідальністю за інфляцію, високі ціни та сумний стан економіки теж не дуже виходить. Президента і Балогу з інфляцією в народі майже не асоціюють, тому й відповідні обвинувачення з боку Тимошенко й урядовців уже тижнів зо два не звучать. Навіщо марно ресурс витрачати? Епістолярні вправи Юлії Тимошенко на адресу Президента про те, що він, мовляв, незаконно призначає на посаду та звільняє з посади голів місцевих держадміністрацій після того, як Ющенко взяв під надійний контроль Конституційний Суд, перетворюються на не надто зрозумілий для виборців піар. Тим паче, що народ звик до того, що цих чиновників призначає та звільняє саме глава держави. А чи потрібне якесь там подання, хто його знає…

Гучно надавати бебехів губернаторам „відсталих” областей та мерові Києва Черновецькому за нібито потурання інфляції теж не виходить. На засідання Кабміну вони не з’являються, залюбки прикриваючись забороною Секретаріату Президента. Ще й грублять Юлії Володимирівні, порівнюючи елегантну керівницю уряду з пріснопам’ятним Миколою Яновичем Азаровим. Мовляв, обидва пильним оком бачать зниження цін на прикладі капусти. Це особливо образливо з огляду на неприємне переносне значення слова „капуста”.

Тут уже довелося вишукувати винних в особі двох безіменних монополістів, які, за словами Тимошенко, „знущаються над народом” і безсовісно підвищили ціни на куряче м’ясо. А це, у свою чергу, нібито призвело до сплеску інфляції, оскільки, вважає Юлія Володимирівна, ціни на інші продовольчі товари в перші десять днів відчутно знизилися.

Цікаво, у які магазини ходить прем’єрка? Адже ціни, за даними Держкомстату, зросли на більшість ключових продуктів харчування: "На споживчому ринку в травні ціни на продукти харчування й безалкогольні напої виросли на 1,9%. Найбільше (на 8,2% та 6,2%) подорожчали картопля та фрукти. Ціни на м`ясо й м`ясопродукти виросли на 3,9% – в основному за рахунок подорожчання м`яса птиці та свинини на 5,4% і 5,1% відповідно. На 3,4–2,8% виросли в ціні тваринні жири, хліб і хлібопродукти, риба і продукти з риби”. А висновок Тимошенко про те, що потрібно збільшити імпорт курятини в Україну, шокував експертів та вітчизняних виробників, які вважають, що якраз Україна могла б стати великим експортером м’яса птиці.

Навіть заява про вкрадені урядом Януковича 10 з гаком мільярдів народних гривень скоріше нагадала відомий анекдот про три листи директору від попередника, які потрібно читати в тяжкі моменти: „вали все на мене”, „кайся”, „пиши три листи”. Триває стадія першого листа. Знаючи крицеву вдачу Юлії Тимошенко, можна бути певним, що рекомендації решти листів вона виконувати не стане. Ні за якої погоди.

Сильно утруднені можливості здобуття матеріальних вигод від посідання високих урядових посад. Одеський припортовий та Чорноморський шельф відпливли в „сірі безвісті”. Посади голів Фонду держмайна та Антимонопольного комітету не даються в руки. Узагалі після виходу з коаліції двох „відступників” заблокована вся парламентська гра Юлії Тимошенко. Годі сподіватися на проведення через ВР хоч якихось вигідних їй рішень. І це підтвердило блокування трибуни фракцією БЮТ – „так не діставайся ж ти нікому!”

Наглухо заблокована і гра БЮТ у Києві: Черновецький явно не випустить віжок після перемоги на позачергових виборах у столиці. Перспектив для створення надійного плацдарму для президентських перегонів поки що не спостерігається.

На перший погляд, цуґцванґ для Юлі вибудовано глухий. Але пригадуються парадоксальні слова знаменитого гросмейстера, уродженця Києва Давида Іоновича Бронштейна, сказані друзям-шахістам: „Я хотів би, щоб у шахах була така універсальна фігура, яку б ти міг у будь-який момент дістати з кишені, поставити на дошку – і одразу виграти партію!”

Чи не прихована десь у Юлії Володимирівни така універсальна політична зброя?

Микола Писарчук