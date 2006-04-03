Лукашенко оговтався від післявиборчого стресу

У Білорусі 8 квітня відбудеться церемонія вступу Олександра Лукашенка на посаду Президента.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави білоруської держави.

Як повідомляв УНІАН, інавгурація Президента Білорусі О.Лукашенка, намічена на 31 березня, була перенесена на невизначений термін з невідомих причин. Відразу після президентських виборів О.Лукашенко впродовж 8 днів публічно не з`являвся, а його прес-служба повідомляла, що Президент працює з документами.

У Білорусі 19 березня відбулися президентські вибори, в ході яких О.Лукашенко був обраний Президентом на третій термін, одержавши підтримку 83% виборців. За лідера об`єднаних демократичних сил Олександра Мілінкевича проголосувало 6% виборців, за лідера білоруських ліберал-демократів Сергія Гайдукевича – 3,5%, за лідера білоруських соціал-демократів Олександра Козуліна – 2,3%.

Білоруська опозиція після виборів провела широкомасштабні акції протесту, в ході яких було затримано і притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді арешту від 5 до 15 днів більш як 1000 чоловік.