У Дніпропетровську затримали активного інтернет-пропагандиста "ДНР/ЛНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, минулого року адміністратор та власник сайту антиукраїнської спрямованості через Інтернет познайомився з представниками терористичної організації «ДНР» та погодився розповсюджувати сепаратистські матеріали на різних інформаційно-політичних пабліках.

Він поширював інформацію спрямовану на дискредитацію підрозділів Збройних сил України, популяризацію терористичних організацій «ДНР/ЛНР» та створення так званої «Новоросії». Також спільник терористів інформував своїх кураторів про настрої населення та соціально-політичну обстановку в Дніпропетровську.

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Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у зловмисника комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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