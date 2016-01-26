Нацгвардія оприлюднила втрати батальону "Донбас" під Іловайськом та сумарно за час АТО

Про це йдеться у повідомленні Національної гвардії.

"Загалом під час проведення антитерористичної операції батальйон "Донбас" втратив 67 побратимів, отримали поранення 173 чоловіки", - сказано у ньому.

Перебували у заручниках незаконних збройних формувань 132 чоловіки, одного до цього часу не звільнено. При цьому вважалися зниклими безвісти 78 чоловік, досі залишаються не розшуканими 20.

"За мужність і героїзм, проявлені при захисті України від збройної агресії державними нагородами України нагороджено 245 бійців батальйону, 66 із них посмертно, відзнаками Міністерства внутрішніх справ України нагороджено 11 осіб, із них 3 іменною вогнепальною зброєю, 120 отримали відзнаки Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

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До складу НГУ батальон "Донбас" увійшов на початку червня 2014 року.

Протягом липня 2014 року батальйон воював під Горлівкою та Попасною, де загинуло 3 добровольці. 22 липня 2014 року під час другого штурму Попасну було звільнено від терористів.

Також підрозділ брав участь у визволенні Лисичанська та подальшій "зачистці" міста, у "зачистці" Золотого та боях за Первомайськ.

10 серпня 2014 року разом з підрозділами Збройних сил та іншими військовими формуваннями було розпочато операцію по звільненню від терористів Іловайська Донецької області, в якій "Донбас" відігравав ключову роль.

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"Але за відсутності відповідного потужного озброєння, броньованої техніки та через введення на плацдарм бойових дій регулярних військ Російської Федерації батальйон вимушений був відступити та поніс значні втрати: загинуло 22, отримали травми та поранення 39, було захоплено у заручники 111 та зникли безвісти 20 бійців Донбасу", - заявляють у Нацгвардії.

У період січня-лютого 2015 року батальйон "Донбас" брав участь у бойових діях у районі населених пунктів Вуглегірськ, Нікішине, Чорнухине, Новогригорівка, Дебальцеве та Логвинове, де загинуло 8, отримали поранення 8, було захоплено у заручники 1 та зникли безвісти 2 військовослужбовці.