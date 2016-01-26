Україна почала розробку бойових безпілотників - Турчинов

Про це повідомив на прес-конференції секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

"Ми провели з "Укроборонпромом" нараду і починаємо їх розробку на держпідприємстві "Антонов", - сказав він.

При цьому, як уточнив генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Роман Романов, завершення розробки бойових безпілотників можливе в середині 2017 року.

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За словами Турчинова, сьогодні РНБО проведе нараду з директорами оборонних підприємств та науковцями з питань розробки та виробництва ракетного озброєння для українських військових.

"Сьогодні в РНБО ми проведемо нараду з керівниками підприємств оборонно-промислового комплексу, а також провідними вченими з розробки новітніх ракетних технологій та їх практичного застосування, - сказав він.

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Турчинов також повідомив, що цього тижня РНБО має розглянути і державне оборонне замовлення на 2016 рік.

"Державне оборонне замовлення, я сподіваюсь, буде розглянуто Радою національної безпеки і оборони на цьому тижні", - заявив він.