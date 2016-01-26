Україна почала розробку бойових безпілотників - Турчинов
Україна приступила до розробки бойових літальних апаратів на державному підприємстві "Антонов", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром" і є єдиним у країні виробником літаків.
Про це повідомив на прес-конференції секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
"Ми провели з "Укроборонпромом" нараду і починаємо їх розробку на держпідприємстві "Антонов", - сказав він.
При цьому, як уточнив генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Роман Романов, завершення розробки бойових безпілотників можливе в середині 2017 року.
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За словами Турчинова, сьогодні РНБО проведе нараду з директорами оборонних підприємств та науковцями з питань розробки та виробництва ракетного озброєння для українських військових.
"Сьогодні в РНБО ми проведемо нараду з керівниками підприємств оборонно-промислового комплексу, а також провідними вченими з розробки новітніх ракетних технологій та їх практичного застосування, - сказав він.
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Турчинов також повідомив, що цього тижня РНБО має розглянути і державне оборонне замовлення на 2016 рік.
"Державне оборонне замовлення, я сподіваюсь, буде розглянуто Радою національної безпеки і оборони на цьому тижні", - заявив він.