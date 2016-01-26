Заступник глави АП Шимків у Європарламенті розповів про реформи в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна доповідь була зроблена сьогодні у Брюсселі в Європейському парламенті в рамках засідання Комітету асоціації Україна-ЄС.

Шимків детально розповів про роботу Національної ради з питань реформ, показав у схемах і таблицях прогрес реформ у минулому році, зупинився на антикорупційних реформах, реформі судової системи, правоохоронних органів, реформі державного управління, процесі децентралізації, на податковій реформі та інших. Виступ чиновника супроводжувався на екрані слайдами, а присутнім була роздана роздрукована версія продемонстрованого на екрані.

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В коментарі журналістам Шимків зазначив, що з української сторони "не вистачає комунікації з європейськими парламентаріями стосовно того, що конкретно зроблено". "Одне із завдань, яке стояло переді мною сьогодні, це показати ті конкретні заходи, які вже зроблено, про започатковані процеси, прийняті закони, запущені процедури, там, де в нас є успіх, і там, де нам треба працювати", - сказав він.

За словами Шимківа, під час засідання було важливим, що всі депутати "відзначали значний прогрес та оптимізм щодо процесу реформ, який відбувається в Україні". "Вони всі відзначили ефективність Національної ради реформ як майданчика, де вирішується дуже багато питань стосовно кожної з реформ", - додав заступник глави АП.