"Самопоміч" відкликала міністра АПК і вирішила озвучити недовіру до уряду - ЗМІ

Таке рішення було ухвалено у середу ввечері на засіданні фракції "Самопоміч", повідомив "Українській правді" лідер цієї фракції Олег Березюк.

"Міністру ми вдячні за його діяльність і за його якісні дії, зокрема, в частині дерегуляції АПК, але в умовах, що склалися, ми вирішили відкликати його з уряду. Ми також вирішили озвучити недовіру до уряду і вважаємо за доцільне сформувати новий уряд з новим прем’єром", - заявив Березюк.

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"Ми закликаємо коаліцію спільно відкорегувати і підписати коаліційну угоду, яка б відображала нові умови роботи. Це все має бути, щоб відновити довіру до влади і запобігти дестабілізації в країні і проведенні нових виборів. Цього допустити не можна", - додав він.

Водночас Березюк зауважив, що Павленко погодився на вимоги фракції.

Як повідомляв УНІАН, міністр агрополітики Олексій Павленко повідомив, що про запрошення на засідання фракції дізнався зі ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше 23 січня Олексій Павленко повідомив, що ініціював консультації з фракцією цього тижня. "Ми будемо вести консультації і політичні, і економічні. Потрібно бачення, розуміння, як аграрна сфера буде працювати, в тому числі має бути відповідальність перед урядом. За рік співпраці з командою Кабміну вдалося досягти дуже багато чого", - підкреслював Павленко в ефірі телеканалу "112".