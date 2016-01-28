Нардеп Мірошніченко підтвердив, що "Самопоміч" знову висуватиме Павленка на посаду міністра АПК

Про це повідомив депутат від "Самопомочі" Іван Мірошніченко. При цьому нардеп зазначив: "Фракція не має ніякого негативу по відношенню до Олексія Павленка та його роботи на посаді міністра АПК". І додав, що рішення "Самопомочі" про його відкликання було зроблене після дуже серйозної дискусії.

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Іван Мірошниченко під час засідання фракції "Самопоміч" 27 січня голосував проти відкликання міністра Павленка з посади. Також джерело у фракції повідомило, що проти відкликанння міністра також голосували нардепи Острікова, Скринник, Данченко, Журжій, Бабак. Депутатки Сотник та Войцицька не були присутніми на засіданні, проте висловили підтримку Олексію Павленку та були проти його відкликання з посади.

Нагадаємо, що раніше народний депутат та заступник голови фракції "Самопоміч", Голова антикорупційного комітету ВР, член політради партії "Самопоміч" Єгор Соболєв також зазначав, що фракція не бачить жодного іншого аграрного міністра у складі нового уряду, крім Олексія Павленка.

Він зазначив: "Вчора на засіданні фракції ми висловили подяку Олексію Павленку за його кроки з дерегуляції та роботу на економічне зростання в аграрному секторі впродовж минулого року. Його відкликання з уряду - не крок проти нього як фахівця. Він найбільш успішний міністр. Ми відкликали його через провал уряду та самого прем‘єра".

"Уряд Яценюка якнайшвидше має бути замінений. Його має очолити сильний, незалежний прем‘єр, який буде боротися проти корупції, буде прихильником економічних свобод, і буде проводити таку ж політику, яку здійснював міністр Павленко в аграрній сфері. Павленко отримав величезний успішний досвід. Ми хочемо далі з ним працювати. "Самопоміч" не бачить жодного іншого аграрного міністра у складі нового уряду, - наголосив Єгор Соболєв.