Суддя у справі Корбана Микола Чаус поки що залишається на своїй посаді

Справу було відкрито за заявою громадянина Вальтищева, якого суддя Чаус незаконно позбавив водійського посвідчення на півроку. Рішення про відкладення було ухвалене у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин винесення ухвали щодо Вальтищева у Дніпровському райсуді та витребування оригіналу цієї адміністративної справи для огляду на засіданні ВРЮ.

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«Витребувати матеріали адміністративної справи – це відмовка, просто відкладення», – заявив адвокат Андрій Богдан, який представляв інтереси Вальтищева. При цьому він зазначив, що в розпорядженні ВРЮ під час розгляду дисциплінарної справи щодо Чауса були всі необхідні для винесення рішення матеріали.

За словами адвоката, члени ВРЮ відклали справу Миколи Чауса, зокрема, і через значну увагу до неї журналістів та громадськості, під тиском яких Рада юстиції просто не наважилася скасувати дисциплінарне провадження проти судді, який на очах у всієї країни виносив неправомірні рішення.

Андрій Богдан також зазначив, що, за його оцінками, чи не половина членів ВРЮ була проти звільнення Миколи Чауса, адже перебувала під впливом тих чи інших зацікавлених осіб, які й давали індульгенцію на затягування справи Чауса. «Надалі до ВРЮ будуть направлені додаткові матеріали щодо вчинених Миколою Чаусом злочинів», – запевнив захисник.

У засіданні ВРЮ брали участь народні депутати Валентин Дідич, Андрій Денисенко та Олександр Дубінін, а також адвокати Геннадія Корбана, які мали намір надати членам ВРЮ додаткові свідчення неправомірних дій судді Чауса, зокрема, й у справі Корбана. Втім, члени ВРЮ відмовилися залучити до матеріалів справи їхні письмові заяви та заслухати усні свідчення, мотивуючи це тим, що вони не стосуються предмету розгляду.

Під час засідання адвокат Андрій Богдан попросив ВРЮ дати йому змогу висловитися не лише щодо предмету розгляду, але й щодо інших обставин, які характеризують особу судді Чауса. Мова йшла про рішення Миколи Чауса, які надавали дозвіл слідчим вилучати матеріали з інших кримінальних проваджень, а також про начебто «тяжку хворобу» цього судді, яка завадила йому прийти на розгляд дисциплінарного провадження 17 грудня 2015 року щодо себе, однак не зашкодила йому вже за 7 днів понад 30 годин судити Геннадія Корбана.

Він також заявив, що своїми рішеннями у справі Корбана суддя Чаус «відпрацьовує» право й надалі залишатися суддею, уникнувши звільнення за неправомірні рішення стосовно учасників Революції гідності.

Нагадаємо, що сьогодні Апеляційний суду м. Києва, розглянувши питання визначення підсудності справи Олега Мартинова, підозрюваного у справі Корбана, постановив спрямувати її на розгляд до Дніпровського райсуду столиці, де суддею Чаусом розглядалися справи Геннадія Корбана та Михайла Кошляка, затриманого у справі політика. Адвокат Мартинова Ігор Черезов заявив, що не здивується, якщо справа його підзахисного потрапить на розгляд до судді Чауса.