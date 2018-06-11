Віхи тижня: у парламенті «движухи» немає, Янукович готується до ривка
Президент і прем`єр хвацько обмінюються публічними звинуваченнями на тлі все більшого прагнення Януковича ривком у прем`єрське крісло завершити політичний сезон...
Українські парламентарії продовжили відточувати уміння робити, що завгодно, аби не працювати. Спікер Арсеній Яценюк готується до героїчної оборони Верховної Ради шостого скликання. Президент і прем`єр хвацько обмінюються публічними звинуваченнями на тлі все більшого прагнення Януковича ривком у прем`єрське крісло завершити політичний сезон...
Верховна Рада все більше нагадує клуб за інтересами, в якому збираються зі смаком побити байдики багаті і впливові люди. Закони не приймаються, «движухи» немає, хіба тільки у «регіонали» зобов’язали усіх своїх ходити на засідання . Їх парламентський «диригент» Михайло Чечетов радісно виступає в ролі плакальника за демократичною коаліцією, обіцяючи швидке народження нової парламентської більшості. Не проти такого варіанту і Віктор Янукович, але тільки у разі власного призначення прем`єром. Партія регіонів навіть готова працювати до кінця липня в парламентських стінах, але повернутися у владу. Тугу її лідерів за важелями державного управління видно неозброєним оком, і ніякої управи, окрім відновлення владних повноважень, на неї не знайти. Поки «регіоналам» вдалося тільки добитися звіту уряду, і два тижні, що залишилися до цієї події, колишній і діючий прем`єр проведуть в інтенсивних торгах і переговорах. Наші депутати не раз доводили, що і закони арифметики, і політичну реальність спростувати можна - тільки коштує це недешево.
Чи варто дивуватися, що демонстрація безпорадності демократичної коаліції пройшла на ура. А ось добити коаліцію, щоб вона не мучилася, охочих немає. Вірніше, вони є, але фракція БЮТ в єдиному пориві обсіла парламентську трибуну, щоб не допустити ексцесів. «Сердечники» добре розуміють, що в умовах політичної кризи головне - не віддавати ініціативу, тому й готові днювати і ночувати (якщо знадобиться) у сесійній залі парламенту. Спікерові Арсенію Яценюку тим часом доводиться вибирати: чи то дістати значний удар по кар`єрних перспективах, залишивши свій пост після важких оборонних боїв, чи то перетворитися на парламентера, який вестиме переговори про світле політичне майбутнє для обраних парламентаріїв. Ухвалити точне і зважене рішення Арсенієві Петровичу заважають ЗМІ, що раз у раз показують то Володимира Литвина, то Івана Плюща - його попередників на посту парламентського голови. Від цих ненав`язливих натяків молодий політик помітно нервує.
|Володимир Литвин
Дивно, але факт: парламентська криза не удостоїлася коментарів ані Ющенка, ані навіть швидкого на язик Балоги. Іноді здається, що в робочих планах президента напроти графи «парламент» написано «прохання ігнорувати». Глава держави вважає за краще здійснювати робочі поїздки країною, внутрішньополітичні проблеми не коментуючи. Хіба тільки в інтерв`ю іноземним ЗМІ Віктор Андрійович припустив, що дострокові парламентські вибори можливі, якщо уряд не змінить свою економічну політику. Певно, затишшя на Банковій - якщо не перед бурею, то перед помітним сплеском політичної активності президентської команди.
|Сильвіо Берлусконі, Ангела Меркель і Юлія Тимошенко
Генеральному секретареві НАТО Яапу де Хооп Схефферу довелося відчути на собі чарівність іншого плану - «теплий прийом» йому організували представники прогресивних соціалістів на чолі з Наталією Вітренко. Головний натовець з холодною ввічливістю відзначив, що акції протесту проти Альянсу свідчать про демократичні процеси в Україні. До речі, Наталія Михайлівна, схоже, з чуйністю професійного економіста вловила кон`юнктуру і намагається виграти своєрідний тендер на боротьбу з НАТО в Україні. Охочі фінансувати цей «останній і рішучий бій», безумовно, знайдуться на суміжних з Україною територіях.
|Віктор Черномирдін
Євген Магда