Віхи тижня: у парламенті «движухи» немає, Янукович готується до ривка

Українські парламентарії продовжили відточувати уміння робити, що завгодно, аби не працювати. Спікер Арсеній Яценюк готується до героїчної оборони Верховної Ради шостого скликання. Президент і прем`єр хвацько обмінюються публічними звинуваченнями на тлі все більшого прагнення Януковича ривком у прем`єрське крісло завершити політичний сезон...

Верховна Рада все більше нагадує клуб за інтересами, в якому збираються зі смаком побити байдики багаті і впливові люди. Закони не приймаються, «движухи» немає, хіба тільки у «регіонали» зобов’язали усіх своїх ходити на засідання . Їх парламентський «диригент» Михайло Чечетов радісно виступає в ролі плакальника за демократичною коаліцією, обіцяючи швидке народження нової парламентської більшості. Не проти такого варіанту і Віктор Янукович, але тільки у разі власного призначення прем`єром. Партія регіонів навіть готова працювати до кінця липня в парламентських стінах, але повернутися у владу. Тугу її лідерів за важелями державного управління видно неозброєним оком, і ніякої управи, окрім відновлення владних повноважень, на неї не знайти. Поки «регіоналам» вдалося тільки добитися звіту уряду, і два тижні, що залишилися до цієї події, колишній і діючий прем`єр проведуть в інтенсивних торгах і переговорах. Наші депутати не раз доводили, що і закони арифметики, і політичну реальність спростувати можна - тільки коштує це недешево.

Чи варто дивуватися, що демонстрація безпорадності демократичної коаліції пройшла на ура. А ось добити коаліцію, щоб вона не мучилася, охочих немає. Вірніше, вони є, але фракція БЮТ в єдиному пориві обсіла парламентську трибуну, щоб не допустити ексцесів. «Сердечники» добре розуміють, що в умовах політичної кризи головне - не віддавати ініціативу, тому й готові днювати і ночувати (якщо знадобиться) у сесійній залі парламенту. Спікерові Арсенію Яценюку тим часом доводиться вибирати: чи то дістати значний удар по кар`єрних перспективах, залишивши свій пост після важких оборонних боїв, чи то перетворитися на парламентера, який вестиме переговори про світле політичне майбутнє для обраних парламентаріїв. Ухвалити точне і зважене рішення Арсенієві Петровичу заважають ЗМІ, що раз у раз показують то Володимира Литвина, то Івана Плюща - його попередників на посту парламентського голови. Від цих ненав`язливих натяків молодий політик помітно нервує.

До речі, Володимир Михайлович встиг навіть заручитися підтримкою Народної партії в своєму небажанні приєднуватися до альянсу БЮТ і НУ- НС. Його маленька, але горда фракція наполегливо відмовляється стати для коаліції «латочкою на «Титаніку». Литвин грає в досить ризиковану гру: стомленому політичними сутичками виборцеві навіть правильні слова лідера народників можуть приїстися. До того ж змінити виборчий закон напередодні можливих дострокових виборів буде складно, а тому доведеться знову боротися за виживання в протистоянні з опонентами, які володіють великими ресурсами. Ретельно зваживши свої сили, Блок Литвина заявив про готовність вести переговори про створення нової коаліції. А ось комуністи, представники ще однієї сили, що володіє міноритарним пакетом в АТ «Верховна Рада», навпаки, не бачать для себе можливості входження у владну коаліцію. Загалом, це логічно - опозиційна діяльність дає лівим більше шансів на збереження парламентської прописки.

Дивно, але факт: парламентська криза не удостоїлася коментарів ані Ющенка, ані навіть швидкого на язик Балоги. Іноді здається, що в робочих планах президента напроти графи «парламент» написано «прохання ігнорувати». Глава держави вважає за краще здійснювати робочі поїздки країною, внутрішньополітичні проблеми не коментуючи. Хіба тільки в інтерв`ю іноземним ЗМІ Віктор Андрійович припустив, що дострокові парламентські вибори можливі, якщо уряд не змінить свою економічну політику. Певно, затишшя на Банковій - якщо не перед бурею, то перед помітним сплеском політичної активності президентської команди.

Кабінету Міністрів тим часом ніяк не вдається затвердити зміни в бюджет-2008, щоб передати їх на твердження до парламенту. Все йде до того, що їх почнуть розглядати одночасно з попередніми начерками державного фінансового плану на 2009 рік. Юлія Тимошенко минулого тижня захотіла згадати про свою партійність: лідер БЮТ відвідала саміт Європейської народної партії. Разом з вірним Григорієм Немирею, персональним зовнішньополітичним менеджером прем`єра, Юлія Володимирівна розповіла лідерам правих і консервативних партій Старого Світу, хто в Україні насправді відстоює реформи. Схоже, комунальна сварка з Печерських пагорбів перетекла таки в європейський інформаційний простір. Втім, леді Ю не звикати зачаровувати європейських політиків.

Генеральному секретареві НАТО Яапу де Хооп Схефферу довелося відчути на собі чарівність іншого плану - «теплий прийом» йому організували представники прогресивних соціалістів на чолі з Наталією Вітренко. Головний натовець з холодною ввічливістю відзначив, що акції протесту проти Альянсу свідчать про демократичні процеси в Україні. До речі, Наталія Михайлівна, схоже, з чуйністю професійного економіста вловила кон`юнктуру і намагається виграти своєрідний тендер на боротьбу з НАТО в Україні. Охочі фінансувати цей «останній і рішучий бій», безумовно, знайдуться на суміжних з Україною територіях.

Офіційний Київ, за активними чутками, готується до розставання з дуайеном акредитованого в нашій країні дипломатичного корпусу. Віктор Черномирдін пропрацював сім років, відбувши своєрідне почесне заслання, і незабаром буде замінений іншим, менш публічним, але кадровим дипломатом. Нинішній формат відносин між Києвом і Москвою дозволяє припустити, що новий посол РФ не буде занадто люб`язним. Втім, погіршення російсько-українських відносин і без того не прогнозує хіба ледачий.

Євген Магда