Порошенко розповів, що на думці в Президента

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовився від ідеї скасування конституційної реформи і вважає за необхідне її доопрацювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав, коментуючи щойно ухвалений парламентом закон, який забороняє Конституційному Суду здійснювати ревізію Конституції.

П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що цей документ не є результатом домовленостей між Президентом і коаліцією щодо гарантій про те, що конституційні зміни не будуть скасовані.

«Президент не має жодного відношення до цього закону», - сказав П.ПОРОШЕНКО і додав, що В.ЮЩЕНКО неодноразово заявляв про те, що він не поділяє всіх положень конституційної реформи, яка була проведена в 2004 році, «але він бачить шлях, яким потрібно йти – це шлях внесення додаткових змін до Конституції, які будуть усувати очевидні недоречності, які має проголосована конституційна реформа”. “Президент не може залишатись осторонь до того, що відбувається зараз в країні. 90% причин довгого парламентської хаосу – є незбалансована конституційна реформа», - наголосив П.ПОРОШЕНКО і зазначив, що у Президента є два шляхи: “Перший – скасувати реформу, другий шлях – усувати існуючі проблеми”. «Президент вибрав другий шлях, і про це сказав, і ніяким чином не пов’язані якісь не публічні домовленості, що Президент взяв на себе будь-які зобов’язання. Я точно знаю, що Президент достатньо жорстко відмовився бути учасником цього, тому що давно заявив, що бачить співробітництво (доопрацювання змін до Конституції – УНІАН) саме таким чином», - сказав депутат.

П.ПОРОШЕНКО нагадав, що в Універсалі присутній пункт, який передбачає спільну роботу парламенту з внесення змін до Конституції. Він також висловився за те, аби це сталось ще на цій сесії. Але, на його думку, реальніше це буде зробити на початку наступної сесії.

П.ПОРОШЕНКО відмовився давати прогноз, чи підпише Президент ухвалений сьогодні парламентом закон. «Я не можу коментувати дій Президента, я не виключаю, що він його підпише. Я особисто думаю, що легітимність цього законопроекту є сумнівною», - сказав П.ПОРОШЕНКО.