Порошенко: Народ України і я не бачимо альтернативи Мінським угодам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні в Берліні.

За словами Порошенка, Україна чітко вірна виконанню Мінських угод, які мають чітку логіку, чіткі кроки та чіткі зобов'язання для обох сторін.

«Народ України і я, як президент України, не бачимо ніякої альтернативи Мінським угодам і ми повністю вірні їх виконанню у повному обсязі і вимагаємо того ж з російської сторони», - заявив Порошенко.

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«Неприйнятно, щоб реалізація Мінських угод здійснювалася тільки завдяки одностороннім крокам», - підкреслив президент.

За його словами, виконання Росією і підтримуваними нею бойовиками взятих на себе зобов'язань є обов'язковим.

Нагадаємо, згідно з листопадовим опитуванням Центру Разумкова, підтримка Мінських домовленостей в українському суспільстві обвалилася до 16%. При цьому ще в березні 2015 року вона становила 34%.