У Раді зареєстровано звіт Кабміну за 2015 рік

Про це повідомив прес-секретар голови ВР Дмитро Столярчук на своїй сторінці в "Твіттері".

"Звіт уряду надійшов у Верховну Раду о 20:40. Негайно зареєстрували", - написав він.

Він також виклав фотографію трьох сторінок звіту, в тому числі титульної сторінки та змісту.

Як говориться в повідомленні на сайті Ради, "проект звіту про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2015 році" зареєстрований як законопроект №3860.

Текст самого документа поки не оприлюднено.

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Нагадаємо, за словами лідера фракції "Народний фронт" Максима Бурбака, звіт складається з 11 розділів, що стосуються всіх розділів коаліційної угоди.

Згідно ст. 228 регламенту Верховної Ради, парламент раз на рік заслуховує звіт уряду про хід і результати виконання програми діяльності Кабміну. Уряд представляє звіт в 45-денний строк після закінчення календарного року.

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Цією статтею регламенту також передбачено, що у разі, якщо діяльність уряду визнана незадовільною, парламент може прийняти резолюцію про недовіру уряду.

Голова Ради Володимир Гройсман заявляв, що парламент може заслухати звіт Кабміну в період з 16 по 19 лютого.

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