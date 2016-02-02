УНІАН-підтримка: У вирішенні проблеми з забудовою 2 га на Воскресенці очікується рішення Київради

Про це йдеться у відповіді Департаменту земельних ресурсів КМДА на запит агентства УНІАН за повідомленням місцевих мешканців і активістів стосовно сумнівної законності багатоповерхової житлової забудови на замовлення підрозділу «Київзеленбуду» на ділянці, цільове призначення якої - «обслуговування та експлуатації виробничої бази».

«За результатами розгляду звернення ТОВ «Підрядне спеціалізоване ремонтно- будівельне управління № 3 Київзеленбуд» Департаментом земельних ресурсів підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про відмову у зміні виду використання земельної ділянки ТОВ «Підрядне спеціалізоване ремонтно- будівельне управління № 3 Київзеленбуд» для будівництва житлового комплексу на вул. Воскресенській, 2-а у Дніпровському районі Києва», - зазначено у відповіді.

В той же час, у Департаменті підкреслюють, що поки «належним чином оформлене рішення Київської міської ради з цього приводу до Департаменту земельних ресурсів не надходило».

Згідно з процедурою прийняття, проект повинен бути погоджений в профільних комісіях Київради і після цього винесений на засідання сесії Київради на голосування.

Проте у відповіді Департаменту земресурсів також повідомляється, що у Департаменті містобудування та архітектури 19.12.2014 р. були зареєстровані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. Воскресенській, 2-а «для будівництва житлового комплексу», та підкреслюється наявність пункту про «необхідність приведення цільового призначення земельної ділянки у відповідність до намірів забудови». Саме з цим питанням і повинна визначитись Київрада.

У свою чергу Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) також на запит УНІАН надала відповідь з приводу виданого нею 3.11.2015р. дозволу «на виконання будівельних робіт для будівництва житлового комплексу» на вул. Воскресеньскій, 2-а на підставі «подання пакету документів», передбаченим законодавством.

«Зазначимо, що первинні документи, на основі яких Держархбудінспекція видає дозвіл на будівництво, видаються місцевою владою. В даному випадку Департаментом містобудування та архітектури КМДА», - наголошується у відповіді Держінспекції.

Зважаючи на отриману інформацію, УНІАН продовжує направляти запити: тепер – до заступника міського голови-секретаря Київради Володимира Прокопіва та до в.о. директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, головного архітектора Києва Ганни Бондар – стосовно правомірності житлового будівництва на зазначеній земельній ділянці та подальшої її долі.

На цей момент, за результатами обстеження ділянки 20.01.2016р., спеціалістами Департаменту земельних ресурсів «встановлено, що на частині зазначеної земельної ділянки вирито котлован».