Кириленко підтверджує, що він не увійде до нової коаліції

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав КИРИЛЕНКО, обраний до ВР за списком блоку “Наша Україна” підтверджує, що він не увійде до нової коаліції.

Про це він сказав сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН.

«Головним чином це тому, що я продовжую бути переконаним, що світоглядні позиції Партії регіонів і “Нашої України” дуже різні. Я далеко не впевнений, що Партія регіонів буде діяти відповідно до духу та букви підписаного універсалу», - сказав В.КИРИЛЕНКО. Крім того, він зазначив, що не бачить для себе можливості голосувати за лідера нової коаліції Віктор ЯНУКОВИЧА.

В.КИРИЛЕНКО також висловив переконання, що уряд В.ЯНУКОВИЧА не пропонуватиме парламенту вже підготовлених урядом Юрія ЄХАНУРОВА законопроектів щодо розвитку мов в Україні, щодо надання соціальних пільг воїнам УПА тощо.

Він висловив переконання, що Партія регіонів все одно буде діяти на власний розсуд. В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що на сьогоднішній день в регіонах, де Партія регіонів має контроль, так і не були скасовані рішення щодо надання російській мові статусу регіональної та щодо звільнення території від НАТО.