У Португалії сказали Ющенку, що дуже цінують працьовитих українців

Португалія підтримує і буде підтримувати євроатлантичні прагнення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Португалії Жозе СОКРАТЕШ під час спільної заяви із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Прем’єр Португалії запевнив, що в особі португальського уряду Україна має великого друга. Також він зазначив, що в Португалії дуже цінують українську громаду, яка складається з працьовитих людей. Ж.СОКРАТЕШ пообіцяв всіляку підтримку українцям у Португалії, а також повідомив, що найближчим часом буде вирішене питання надання приміщення для діяльності їхньої громади.

У свою чергу Президент України підкреслив, що Україна високо цінує підтримку Португалією її міжнародних устремлінь. Також він подякував за добре ставлення до українських громадян у цій країні.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що на сьогодні обидві сторони знаходять порозуміння щодо угоди про соціальний захист мігрантів з України.

Також він відзначив просування у переговорах щодо взаємного визнання дипломів і вчених ступенів.

Крім того, В.ЮЩЕНКО сказав, що запросив прем’єр-міністра Португалії взяти участь у міжнародній конференції щодо Голодомору 1932-1933 років, яка відбудеться у листопаді в Києві.