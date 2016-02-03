Абромавичус про свою відставку: Нехай це стане холодним душем для керівництва країни

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Я частиною цієї системи не хотів би бути... Ми ж не побороли корупцію не тільки в держкомпаніях. Ми не побороли беззаконня в судах, в прокуратурі. Там же всі залишилися ті ж самі. А ДФС чого варта", - підкреслив він.

Він також зазначив, що бізнес хоче отримати свої гроші назад - "в повному обсязі повертати ПДВ та без відкату".

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