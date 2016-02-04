У Держдепартаменті США прокоментували відставку Абромавичуса

Таким чином США відреагували на заяву про відставку міністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавичуса, повідомляє Голос Америки.

«Ми бачили повідомлення про відставку Айвараса Абромавичуса. Важливо зазначити, він здійснив важливі реформи для України. Він та його команда були успішні у здійсненні важких, але потрібних для України, реформ, спрямованих на стабілізацію економіки, викорінення корупції та відповідності України вимогам програми кредитування МВФ. Ми сподіваємося, що після його відставки, ці зусилля будуть продовжені», - заявив Джон Кірбі, речник Державного департаменту США.

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Міністра Абромавичуса у Держдепі назвали професіоналом, який ставить інтереси українців вище власних.

«Майбутнє України, щоб воно було стабільним та заможним, вимагає послідовних зусиль широкої команди людей, які працюють разом. Відданих професіоналів, як він, які ставлять інтереси українських громадян вище своїх особистих», - зазначив Кірбі.

Речник Держдепу також розповів, за яких Україна може розраховувати на підтримку США.

«Важливо щоб українські лідери подолали розбіжності, залишили у минулому свої особисті інтереси, які гальмували країну протягом десятиліть, і продовжували ці реформи. Лише роблячи це, вони можуть розраховувати на подальшу підтримку Сполучених Штатів», - додав Кірбі.

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Нагадаємо, у середу, 3 лютого міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавічус заявив про рішення піти у відставку. Однією з головних причин він назвав тиск і корупційну діяльність з боку народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.