Фракція "Батьківщина" хоче заслухати звіт Абромавичуса – Соболєв

Про це заявив заступник голови фракції Сергій Соболєв, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі партії "Батьківщина".

За словами Соболєва, депутати від "Батьківщини" хочуть почути від міністра про розподіл потоків коштів на держпідприємствах, про що Абромавичус заявляв, коли повідомив про намір подати у відставку.

"Ми хотіли б почути, як одинадцять місяців ці потоки перерозподілялися і ким. І чому тільки тоді, коли ці потоки спробували по-новому перерозподілити, прозвучала така гучна заява? Що взагалі відбувається у державних монополіях і державних підприємствах? Хто далі контролює їх? Питань буде багато", - сказав Соболєв.

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Коментуючи заяви про можливу політичну кризу у зв'язку з відставкою уряду, Соболєв зазначив, що парламентська коаліція здатна обрати новий уряд і нового прем'єр-міністра.

"Тут якраз жодних проблем не буде. Питання в іншому - цей уряд ніяк не може зрозуміти, що є момент, коли краще піти самому, а не чіплятися за крісла", - додав Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус заявив про рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

Міністр наголосив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із першим заступником голови фракції "БПП" Ігорем Кононенком.

"Причина - різка активізація блокування будь-яких системних і важливих реформ. Це вже не просто відсутність підтримки чи політичної волі. Це активні дії, спрямовані на те, щоб паралізувати нашу реформаторську роботу: від несподіваного зняття охорони міністра і його сім'ї до нав'язування, під дедалі більшим тиском, сумнівних осіб у мою команду і на ключові посади в держпідприємствах", - сказав Абромавичус.

Він наголосив, що такі дії розглядає як «наполегливе намагання встановити контроль за грошовими потоками на держпідприємствах, особливо - НАК "Нафтогаз" та оборонної промисловості".