Уряд терміново збирається на позачергове засідання

19:49, 04 лютого 2016
Політика
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Сьогодні ввечері відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів.

Фото УНИАН

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Засідання відбудеться за участю представників ЗМІ.

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Як відзначили в департаменті, на початку засідання заплановано заяву прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Засідання має розпочатися протягом години.

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