Уряд терміново збирається на позачергове засідання

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Засідання відбудеться за участю представників ЗМІ.

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Як відзначили в департаменті, на початку засідання заплановано заяву прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Засідання має розпочатися протягом години.