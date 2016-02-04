Уряд терміново збирається на позачергове засідання
19:49, 04 лютого 2016Політика
5120 0
Сьогодні ввечері відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів.
Кабмін ввечері проведе позачергове засідання / Фото УНІАН
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Засідання відбудеться за участю представників ЗМІ.
Читайте такожКабмін провів закрите засідання, перерване вчора - віце-прем'єр Зубко
Як відзначили в департаменті, на початку засідання заплановано заяву прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.
Засідання має розпочатися протягом години.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter