Меркель 31 липня має представити позицію ФРН щодо продовження санкцій проти РФ - дипломат
20:40, 04 лютого 2016Політика
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Керівник робочого штабу з питань головування Федеративної Республіки Німеччина в ОБСЄ Ант'є Леендертсе заявляє, що канцлер Німеччини Ангела Меркель 31 липня має представити позицію ФРН щодо продовження санкцій проти Російської Федерації.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Києві.
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"Санкції Європейського Союзу грунтуються на рішеннях Європейської Ради. Термін (дії санкцій - УНІАН) встановлений до 31 липня цього року... Я може лише сказати, що якраз після закінчення цього строку буде ухвалене рішення на засіданні Ради ЄС, в якому братиме участь також і федеральний канцлер Ангела Меркель, і яка озвучить на цьому засіданні позицію Федеративної Республіки Німеччина", - наголосила Леендертсе.
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