Меркель 31 липня має представити позицію ФРН щодо продовження санкцій проти РФ - дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Києві.

Читайте такожЗагроза відкритої війни з Росією зараз вища, ніж минулого року – Порошенко

"Санкції Європейського Союзу грунтуються на рішеннях Європейської Ради. Термін (дії санкцій - УНІАН) встановлений до 31 липня цього року... Я може лише сказати, що якраз після закінчення цього строку буде ухвалене рішення на засіданні Ради ЄС, в якому братиме участь також і федеральний канцлер Ангела Меркель, і яка озвучить на цьому засіданні позицію Федеративної Республіки Німеччина", - наголосила Леендертсе.