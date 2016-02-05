Шокін може втратити посаду, якщо відкриє справу проти Кононенка - нардеп

Таку думку Фірсов висловив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, передає ТСН.

Нардеп переконує, що подавав заяву щодо корупційних схем заступника глави президентської фракції до МВС, прокуратури та НАБУ, однак вона досі не розглянута.

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Фірсов впевнений, що Кононенко користується своїм впливом та використовує свій статус народного депутата.

Проти Кононенка не відкривають кримінальну справу, бо через це Шокін може втратити посаду генерального прокурора.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі і закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

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Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка й Адміністрації президента.