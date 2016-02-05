Помічник Путіна збирається на окупований Донбас для вирішення питань щодо "виборів" - розвідка

Про це заявив заступник директора департаменту Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє "112 Україна".

За його словами, офіційних кандидатур від РФ до органів місцевого самоврядування так званих "ЛНР" і "ДНР" поки немає, але в регіонах дійсно ведеться активна робота представниками російської влади з підготовки до "виборів".

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"Чи будуть ці кандидати від російської сторони, сказати дуже складно, але те, що зараз працюють вищі посадові особи РФ, запланований візит радника президента Росії Владислава Суркова в регіон. Дуже активно працюють радники на місцях в Луганську і Донецьку. Які будуть висновки? Подивимося", - заявив Скібіцький.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що 20 січня в Луганську відбулася зустріч помічника російського президента Владислава Суркова з ватажками "ДНР/ЛНР", на якій сторони обговорили технічні моменти майбутніх місцевих виборів.