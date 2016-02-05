В рамках розслідування бездіяльності під час окупації допитані члени уряду та РНБО - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Розслідується єдине кримінальне провадження, де розслідуються події починаючи з 24 лютого 2014 року до підписання перших Мінських угод (5 вересня 2014 року - УНІАН). Допитано членів уряду, РНБО — осіб, які тоді виконували повноваження управлінські і приймали державні рішення", - сказав він.

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За його словами, також за рішенням судів виконано виїмку документів того часу, в тому числі таємних документів в СБУ, РНБО та Адміністрації президента.

Нагадаємо, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим.

Країни Заходу, як і Україна, не визнають анексію Криму і запровадили через це санкції проти Росії.

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