В рамках розслідування бездіяльності під час окупації допитані члени уряду та РНБО - Матіос
В рамках розслідування кримінального провадження щодо бездіяльності, не виконання службових обов'язків і дезертирства під час процесу окупації Росією частини території України допитано низку колишніх посадових осіб, які на той час виконували державницькі функції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
"Розслідується єдине кримінальне провадження, де розслідуються події починаючи з 24 лютого 2014 року до підписання перших Мінських угод (5 вересня 2014 року - УНІАН). Допитано членів уряду, РНБО — осіб, які тоді виконували повноваження управлінські і приймали державні рішення", - сказав він.
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За його словами, також за рішенням судів виконано виїмку документів того часу, в тому числі таємних документів в СБУ, РНБО та Адміністрації президента.
Нагадаємо, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим.
Країни Заходу, як і Україна, не визнають анексію Криму і запровадили через це санкції проти Росії.
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