Яценюк розповів, якою бачить нову Україну

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає IT-сектор і сферу залучення знань та інтелектуальних можливостей громадян основою перетворень в Україні та світі.

Про це він сказав під час відкриття першого в Україні некомерційного інкубатору «1991 Open Data Incubator», який об’єднав декілька ІТ-рішень для розв’язання проблем інфраструктури, сільського господарства та енергетики, а також створення електронних послуг для населення, аналітичних систем для міністерств і цифрових рішень Smart City на основі відкритих даних.

«Ми завжди шукаємо відповідь, якою має бути нова Україна? - сказав Яценюк. - Я думаю, що нова Україна як і новий світ - це четверта індустріальна революція. Це талантизм від слова «талант». Це те, що може зробити аграрний сектор сильнішим, це те, що допоможе уряду провести реформи, в тому числі в системі охорони здоров'я. Талант - це те, що дозволить подолати хвороби, талант - це те, що дозволить гарантувати безпеку для людей, оновити Україну, створити новий політичний клас».

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Прем’єр підкреслив, що майбутнє країни - за об’єднанням новітніх технологій, громадянського суспільства та влади.

«Я бачу нову Україну, яка має всі шанси лідером в Європі. Тому що ми маємо найважливіший потенціал - інтелект, - зазначив Яценюк. - Якщо кілька років тому всі думали, що потенціал - це газ та нафта - подивіться на ціни і згадайте росіян. Якщо хтось думає, що капітал - це гроші або активи, які продукують кінцевий продукт, то зараз я вважаю, що сильний талант та розум здатний розвивати все інше. Світ змінився, і в цьому світі перемагає той, хто має ідеї та розум, має талант та бажання».