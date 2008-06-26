Суд реабілітував Кабмін і Портнова

Сьогодні на своєму засіданні Окружний адміністративний суд Києва постановив, що уряд діяв у рамках закону та правомірно призначив керівником Фонду державного майна України Андрія ПОРТНОВА, народного депутата, члена фракції БЮТ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Блок Юлії Тимошенко із посиланням на народного депутата Володимира ПИЛИПЕНКА (фракція БЮТ).

«Це свідчить про те, що Андрій ПОРТНОВ правомірно виконував свої обов’язки і правомірно вчиняв дії щодо управління Фондом державного майна», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Він також зазначив, що сьогоднішнє рішення суду свідчить про те, що дії правоохоронних органів щодо А,ПОРТНОВА були незаконними. «Всі співробітники органів прокуратури, які причетні до порушення незаконної кримінальної справи щодо ПОРТНОВА, обов’язково понесуть відповідальність», - зазначив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін звільнив Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності розпоряджень уряду про керівництво Фонду держмайна.

25 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ВАТ "Одеський припортовий завод".

19 травня призначений урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України А.ПОРТНОВ звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням підібрати іншу кандидатуру від БЮТ на посаду голови ФДМУ.

За словами А.ПОРТНОВА, таке прохання було викликане ситуацією з його призначенням на посаду виконуючого обов`язки голови фонду.

Генеральна прокуратура України 19 травня порушила кримінальну справу стосовно призначеного урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв`язку з цим Генпрокуратура порушила стосовно А.ПОРТНОВА кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію за ч.1 ст. 233 і ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу, повідомили в прес-службі Секретаріату Президента з посиланням на інформацію О.МЕДВЕДЬКА.