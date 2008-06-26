Тимошенко розказала, як вона у шахті повзала на четвереньках

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після спуску в шахту взяла з собою жетони, які дають шахтарям під час спуску в забій, щоб пам`ятати про борг України перед вугільною галуззю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на нараді, присвяченій обговоренню проблем у вугільній галузі в м. Ровеньках Луганської області.

“Всі жетони я забрала з собою, тому що хочу, щоб вони щодня мені в кабінеті нагадували, скільки ми заборгували галузі й людям, які працюють і живуть у таких важких умовах, включаючи і стан міст”, - заявила вона, зазначивши, що має на увазі ситуацію з водопостачанням шахтарських міст, а також інші соціальні проблеми.

Вона також зазначила низький рівень зарплати шахтарів в Україні порівняно з іншими країнами.

«Я сьогодні, вибачте, на чотирьох заповзла в найвіддаленіші лазівки шахти, просто заповзла, щоб поспілкуватися з тими людьми, які там видобувають вугілля, практично перебуваючи в неможливих умовах. Я запитала, яка у вас зарплата, коли вони там у нелюдських умовах працюють. Мені сказали, що 5 із чимось тис. грн. – так це на успішній шахті», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки в Луганську область спустилася в шахту ім. Фрунзе на горизонт 980 метрів.