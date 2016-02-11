МЗС: Росія не виконала жодного пункту Мінських домовленостей
Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту посилити вплив на Росію з метою повного виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар МЗС Мар'яна Беца сказала сьогодні на брифінгу.
Беца підкреслила, що на сьогоднішній день Російська Федерація "не виконала жодного пункту Мінських домовленостей", а контрольовані нею незаконні збройні формування, які діють в окремих районах Донецької і Луганської областей, продовжують систематично і інтенсивно обстрілювати позиції Збройних сил України.
Крім того, терористи застосовують озброєння, яке повинно було бути відведене згідно з Мінськими угодами.
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"Найбільш небезпечними залишаються Донецький і Маріупольський напрямки", - зазначила прес-секретар МЗС.
Також Беца нагадала про неодноразові випадки перешкоджання бойовиками діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема, відмови в доступі до кордону і обстріли спостерігачів місії.
"Російська сторона продовжує переправляти через тимчасово неконтрольовані урядом України ділянки державного кордону України в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку та найманців", - сказала прес-секретар МЗС, додавши, що НВФ отримують з Росії всебічну матеріально-технічну підтримку.
Крім того, в інтересах бойовиків здійснюється повітряна розвідка в зоні АТО з використанням безпілотників.
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Беца також нагадала про отримання СБУ доказів співпраці з терористами офіцерів збройних сил РФ, які працюють у Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
"Такі дії суперечать заявленої Росією готовності до мирного врегулювання, свідчать про абсолютне небажання виконувати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями, загрожують зривом процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - сказала Беца.
"Ми закликаємо міжнародну спільноту посилити вплив на Російську Федерацію з метою забезпечення неухильного виконання Мінських домовленостей в повному обсязі", - підкреслила вона.
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Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого 2015 року відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, яким, серед іншого, передбачено припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачений обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.
20 січня 2016 року директор Департаменту політики та комунікацій МЗС Олексій Макєєв зазначив, що за майже рік з дня підписання Мінських угод з усіх пунктів комплексу заходів щодо врегулювання ситуації на Донбасі виконаний тільки пункт про активізацію роботи Тристоронньої контактної групи.