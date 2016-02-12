У МЗС наполягають на передачі ОБСЄ контролю над кордоном до виборів на Донбасі

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

«(Мінські – УНІАН ) домовленості кажуть, що Україна отримує контроль над своєї частиною кордону в кінці процесу. Так, це образливо чути, це проти будь-якої логіки, але що поробиш», - сказав він.

Водночас, за словами Пристайка, може бути інший механізм контролю за кордоном, який дозволить провести чесні вибори.

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«Нехай місія ОБСЄ отримає можливість дістатись кордону і контролювати його. Це – той компромісний шлях, якого ми зараз вимагаємо, і я не бачу проблем для його реалізації. У ОБСЄ вже є мандат на всю територію України, а отже, це включає кордон з Росією тих територій, які контролюють так звані «ЛНР» і «ДНР», - додав заступник глави МЗС.

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«Тому ОБСЄ, виконуючи свій мандат, здатна вийти на кордон, щоб підтвердити, що більше російські найманці його не переходять», - зауважив Пристайко.