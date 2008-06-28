Ющенко: логіка моїх дій не в тому, щоб подобатись

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизників з Днем Конституції України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

“Дорогий Український народе! Дорогі громадяни України! Моє найбільше, справді щире і глибоке бажання – додати вам впевненості”, - йдеться зокрема у привітанні..

“Сьогодні – День Конституції України. Це – свято Держави. Це – ваш день. День вашого права і свободи. День вільного і відповідального громадянина. Кожному з нас ще належить ним стати”, - зазначив Президент і додав: “Я не шукаю для вас красивих слів. Ми вийдемо зі стану нинішніх чвар. Політики, які зійшлися в протистоянні, дискредитують не вас, не державу і не нашу ідею. Вони дискредитують себе. Їхня дорога зайшла в глухий кут. Я усвідомлюю свою відповідальність перед вами”.

“Логіка моїх дій не в тому, щоб подобатись, а в тому, щоб відвернути наш корабель від рифів і вивести його на вільний простір. У нас є орієнтир. Кожен з нас повинен навчитися поважати і відстоювати власні права. Це треба робити щодня, у кожній життєвій ситуації – чи ви виборець, чи працівник, чи покупець. Не треба боятися, не треба зупинятися, не треба продаватися за подачки і пусті обіцянки. Ми – громадяни”, - підкреслив Президент.

Він наголосив, що “лише з поваги до себе і власних прав постає справжній громадянський обов`язок, насамперед перед іншими співвітчизниками. Звідси постає єдина, непорушна і неподільна для всіх повага до держави і її закону. Це вчить наш досвід і багатовікова конституційна традиція. Кожен національний конституційний акт України – від козацької доби до нашого часу – відображав живу волю, думку і надію людей. Наша традиція походить від людей. Вона належить нам усім без винятку, кожному громадянинові України”. При цьому глава держави зауважив, що “настав час продовжити наш конституційний рух”. За словами Президента, “зміни, внесені у 2004 році в нашу Конституцію, завдали шкоди країні. Вони послабили вплив громадян на владу і підмінили її колективною безвідповідальністю. Щоб оминути цей риф, я ініціював процес конституційного оновлення. Це – не повернення. Це – рух вперед. Кажу прямо – нікому і ніколи не вдасться «протягти» конституційні зміни «під себе». Нам потрібна Конституція прав і свобод, які людина реально захистить в Україні. Нам потрібна Конституція європейського вибору. Нам потрібен порядок, сильна влада, з чітким розподілом повноважень – у центрі і на місцях – і з конкретними механізмами впливу громадян на її дії. Нам потрібна Конституція національного духу, єдності і соборності. І найважливіше – нам потрібна Конституція, схвалена людьми як єдиний договір. Для її появи необхідна спокійна, відкрита і фахова робота”.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що вірить, “що основу для неї створить Національна конституційна рада”. Тому глава держави запросив “все українське суспільство обговорити документ, який вона підготує”. “Відтак очікую, що відповідний законопроект, представлений Президентом, буде розглянутий у конституційному порядку: у Верховній Раді, з висновком Конституційного Суду та з винесенням на всеукраїнський референдум – він надасть Конституції найвищу легітимну політичну і суспільну силу”, - переконаний В.ЮЩЕНКО. Він переконаний, що “такий алгоритм – демократичний, оптимальний і необхідний країні”. Президент закликав “всі політичні і громадські сили держави підтримати його позицію. “Ми повинні поважати себе і назавжди навчитися додержуватися власних прав, обов`язків і правил. Так постане наш новий, праведний і непорушний закон. Бо Конституція – це ми – єдиний народ, єдина нація, єдина держава. Ми наведемо лад і порядок. Я вітаю вас, дорогі громадяни України, з нашим святом, зі святом нашої Конституції”, - наголосив Президент України.