Медведєв запевняє, що терористи на Донбасі виконали значну частину Мінських зобов'язань

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Euronews, повідомляється на сайті уряду РФ.

"Вони (Мінські угоди) повинні бути виконані цілком і повністю всіма сторонами. Ми до цього і закликаємо всіх. Ми закликаємо тих, хто знаходиться при владі на південному-сході, ми закликаємо київську владу. І справа не в тому, що у нас є якісь розбіжності з київською владою, і ми не любимо один одного. Але заради об'єктивності треба визнати, що значна частина того, що повинні були зробити на південному-сході, зроблена", — сказав Медведєв.

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"Зараз найважливішим є політичне і юридичне рішення тих завдань, які випливають з Мінських угод. Хто за це відповідає? Ну, звісно, Україна. Якщо Україна вважає південний схід частиною своєї території, це їх правове поле, це їх компетенція, це їх повноваження, це повноваження президента, парламенту та уряду України", — додав він.

За словами Медведєва, влада України «не квапияться» виконувати Мінські угоди.

"Може, їм складно. Зрозуміло, що у них важкий період. Але в ім'я майбутнього України вони просто зобов'язані це зробити. Це прямий обов'язок керівників – президента Порошенка, уряду України та парламенту. Знайти компроміс, досягти конституційної більшості, змінити Конституцію, розпочати реалізацію раніше прийнятих законів – все це у їхній компетенції", — заявив російський прем'єр.

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На думку Медведєва, частина законів в Україні ухвалена, але не виконується, частина не прийнята, деякі закони прийняті, але не підписані.

"Вони повинні все це зробити. Як тільки це відбудеться, можна буде проводити вибори до органів місцевого самоврядування. Причому, як ми і домовилися, за тією формулою, яку запропонував Франк-Вальтер Штайнмаєр, а саме - коли починається тимчасове застосування закону про самоврядування, а починається в той момент, коли проводяться вибори, а потім, коли вибори підтверджуються в рамках процедур ОБСЄ, починається постійне застосування закону", — сказав прем'єр РФ.

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Росія говорить про це весь час, додав він.

"Ось зовсім недавно на цю тему президент Росії говорив з Ангелою Меркель. Вчора я говорив з паном Штайнмаєром. Природно, наші колеги спілкуються. Але потрібно щось робити. Ми постійно про це говоримо нашим українським колегам. Ось в цьому напрямку потрібно діяти", — заявив Медведєв.

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Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого 2015 р. відбулися переговори щодо врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, яким, серед іншого, передбачено припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачено обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.

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20 січня 2016 року директор Департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв зазначив, що за рік з дня підписання Мінських угод з усіх пунктів комплексу заходів щодо врегулювання ситуації на Донбасі виконано тільки пункт про активізацію роботи Тристоронньої контактної групи.

Україна виконує усі свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, в тому час як РФ і підтримувані нею бойовики постійно порушують їх: не вдалося досягти навіть режиму припинення вогню, бойовики замість відведення важкого озброєння активно застосовують його, відмовляються обмінюватися полоненими і т.д.