У НФ заявили, що не будуть голосувати за відставку Яценюка

Будь-які фантазії на тему "окремих позицій в НФ" є безвідповідальними інсинуаціями і не мають нічого спільного з дійсністю.

Так народний депутат України, перший заступник голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник прокоментував заяву народного депутата з фракції "Блоку Петра Порошенка" Мустафи Найєма, зроблену у неділю в ефірі телеканалу "112".

"Цей пан має повне конституційне право проголосувати за відставку нинішнього уряду разом з "Опозиційним блоком" та іншими "спадкоємцями" Партії регіонів. Це його політичний вибір і його оцінка роботи 10-ти міністрів, делегованих фракцією БПП до Кабінету міністрів”, - підкреслив Павло Пинзеник.

"Як юрист, маю нагадати депутатові з БПП, що все має бути зроблено згідно з конституційною процедурою: спочатку потрібно зібрати 150 голосів за внесення питання до порядку денного, потім набрати 226 голосів у сесійній залі. Після спільного голосування разом зі своїми новими політичними союзниками з "Опозиційного блоку" новоутворена "ширка" отримає повне конституційне право окреслити власне бачення складу і програми майбутнього уряду. Саме про це я і казав, тому не в! арто займатись маніпуляціями", - пояснив в.о. голови регламентного комітету ВР.

"Тоді Найєм зможе висунути і власну кандидатуру на прем’єр-міністра або на іншу посаду в уряді. Не виключено, що нова коаліція з "екс-регіоналами" у своєму складі підтримає його кандидатуру і висуне інших "достойних" кандидатів. Але "Народний фронт" в такому разі дасть свою оцінку таким кадровим пропозиціям", - підкреслив Павло Пинзеник.

"Ще раз наголошу: "Народний фронт" має консолідовану позицію. І ніякі інформаційні провокації на це не вплинуть. "Народний фронт" не голосуватиме за відставку чинного Уряду і закликає інших членів коаліції згадати 16 лютого про свої політичні зобов’язання", - сказав Павло Пинзеник.