Віхи тижня: депутати зафіксовані, прем'єр відвідала Москву, Президент садить калину

Українські політики вкрай стомлені один одним і жадають зміни обстановки. Звично не зменшує оберти тільки Юлія Тимошенко, для якої зупинка в русі означає перетворення на мішень для критики. Запропонував інноваційне бачення формування коаліції Віктор Янукович. Конституційний Суд стрепенувся напередодні чергової річниці ухвалення Основного Закону.

Головною подією минулого тижня стали відвідини Юлією Тимошенко Москви. З тих пір, як в прем`єрському оточенні засвітився ретельно демонізований президентською командою Віктор Медведчук, від російських гастролей українського прем`єра чекають різноманітних каверз. Двогодинна бесіда між Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко завершилася протокольним розшаркуванням і доброзичливими коментарями. Вже навздогін Юлія Володимирівна завірила, що в ході переговорів досягнута домовленість про поступовий перехід на європейську ціну газу для України і «шокової терапії» на початку 2009 року не буде. Щоправда, кому як ні колишній «газовій принцесі» знати, що усні домовленості в даному випадку - не дуже вагомий аргумент. Росія настільки стривожена зближенням між Україною і НАТО, що відмовитися від використання «газової зброї» просто не в змозі.

Сама ж лідер БЮТ з середини червня почала персональну виборчу кампанію. Маршрути її пересування і заяви, зроблені за останні пару тижнів, переконливо свідчать, що в штабі «сердечників» відмовилися від спроб оперативно переписати Конституцію, зробивши ставку на перевірену зброю: особиста чарівність і ораторські здібності Юлії Володимирівни. Спуск прем`єра в шахту і турбота про шахтарські потреби, цілеспрямоване причаровування європейських політиків і довірчий діалог з Володимиром Путіним, безумовно, стануть в нагоді під час майбутньої виборчої кампанії.

Партія регіонів, з якою не склалося партнерство БЮТ по конституційному реформуванню, збираються на початку липня представити на суд громадськості власний варіант Основного Закону. Цей факт, безумовно, порадує Банкову: президентський секретаріат як вогню боїться альянсу Тимошенко – Янукович. З іншого боку, «регіонали» збираються запропонувати додати російській мові статус державної й закріпити позаблоковий статус України, що, м`яко кажучи, розходиться з уявленнями Віктора Ющенка про основи державної політики. “На повному серйозі” лідер Партії регіонів заявив, що навколо проекту нової Конституції можливо формування нової парламентської коаліції.

Віктор Федорович, схоже, намагається не стільки довести свою значущість, скільки наростити політичну вагу, ставши головним екзекутором діючого уряду. Янукович палає праведним гнівом, стверджуючи, що підстав для існування коаліції БЮТ і «НУНС» більше немає. Захопившись словесною атакою на уряд, Великий Дон не помічає, що потенційні союзники «регіоналів» в справі публічної прочуханки уряду не поспішають із згодою на перетворення на критичну масу, необхідну для звільнення прем`єра. Не можна сказати, що в українських парламентарях прокинулася пошана до пані, просто вони ще не знають, яка Тимошенко небезпечніша: у ранзі виконувачки обов’язків голови уряду, після звільнення з посади прем`єра, або така, що зберегла свій портфель. Можливо, саме тому зустріч прем`єра з лідерами парламенту пройшла, як прийнято було говорити раніше, «в конструктивній обстановці». Заради майбутнього відновлення нормальної роботи коаліції уряд навіть затвердив зміни до бюджету-2008, але це зовсім не гарантує бюджетного бліцкрігу в сесійному залі парламенту. Тиждень, що залишився до закінчення весняної сесії, простіше прожити в заблокованому парламенті, ніж демонструючи трудові подвиги на ниві законотворчості.

Треба сказати, що перспектива розширення коаліції за рахунок фракції Блоку Литвина серйозно налякала Арсенія Яценюка. Молодий політик, під яким захиталося спікерське крісло, справедливо зауважив, що збільшення чисельності суб`єктів коаліції ні на йоту не спростить процедуру досягнення консенсусу. Тривогу Арсенія Петровича можна зрозуміти: без власної партії і можливості впливати на процеси в країні він ризикує швидко перестати бути цікавим. Спікерська обіцянка провести відпустку на робочому місці сприйнята колегами з розумінням, але решта слуг народу безумовно не збирається наслідувати приклад свого вождя.

Несподівано активізувався Конституційний Суд. Буквально напередодні чергової річниці ухвалення Основного Закону судді в бордових мантіях фактично узаконили імперативний мандат для парламентарів, порадувавши прихильників закритих списків і жорсткої партійної дисципліни. Правда, за словами голови КС Андрія Стріжака, видати тлумачення про конституційність коаліції, в якій менше 226 депутатів, його колеги до канікул не встигнуть. Та і поспішати особливо нема куди – кожен політичний лідер рахує чисельність коаліції так, як йому зручно. Юлія Тимошенко, наприклад, упевнена, що в коаліцію входить 228 парламентаріїв і твердо стоїть на своєму.

Викликає стурбованість пасивність Віктора Ющенка. Створюється враження, що президент неабияк втомився від політичних чвар, і вже готовий віддалитися у відпустку, але політичні «гріхи» не пускають. Вірний Віктор Балога від імені голови держави видає цінні вказівки уряду, а Віктор Андрійович тим часом розважається. То екскурсію для латвійського колеги по столичних храмах проведе, то влаштує незаплановану акцію з озеленення прилеглої до Секретаріату території. Ющенко поводиться як голова парламентської республіки з мізерними повноваженнями, і цей факт має змусити нервувати його оточення, перспективи якого перебувають в прямій залежності від дій президента.

Євген Магда