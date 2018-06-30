Віхи тижня: депутати зафіксовані, прем'єр відвідала Москву, Президент садить калину
Тимошенко у середині червня почала персональну виборчу кампанію. БЮТ вкотре дивитиметься, як прем`єр відбуватиме номер за всіх...
Українські політики вкрай стомлені один одним і жадають зміни обстановки. Звично не зменшує оберти тільки Юлія Тимошенко, для якої зупинка в русі означає перетворення на мішень для критики. Запропонував інноваційне бачення формування коаліції Віктор Янукович. Конституційний Суд стрепенувся напередодні чергової річниці ухвалення Основного Закону.
|Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко і прем’єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін на спільній прес-конференції, в Москві, 28 червня 2008 р.
Сама ж лідер БЮТ з середини червня почала персональну виборчу кампанію. Маршрути її пересування і заяви, зроблені за останні пару тижнів, переконливо свідчать, що в штабі «сердечників» відмовилися від спроб оперативно переписати Конституцію, зробивши ставку на перевірену зброю: особиста чарівність і ораторські здібності Юлії Володимирівни. Спуск прем`єра в шахту і турбота про шахтарські потреби, цілеспрямоване причаровування європейських політиків і довірчий діалог з Володимиром Путіним, безумовно, стануть в нагоді під час майбутньої виборчої кампанії.
Партія регіонів, з якою не склалося партнерство БЮТ по конституційному реформуванню, збираються на початку липня представити на суд громадськості власний варіант Основного Закону. Цей факт, безумовно, порадує Банкову: президентський секретаріат як вогню боїться альянсу Тимошенко – Янукович. З іншого боку, «регіонали» збираються запропонувати додати російській мові статус державної й закріпити позаблоковий статус України, що, м`яко кажучи, розходиться з уявленнями Віктора Ющенка про основи державної політики. “На повному серйозі” лідер Партії регіонів заявив, що навколо проекту нової Конституції можливо формування нової парламентської коаліції.
|Віктор Янукович відкриває засідання опозиційного уряду
Треба сказати, що перспектива розширення коаліції за рахунок фракції Блоку Литвина серйозно налякала Арсенія Яценюка. Молодий політик, під яким захиталося спікерське крісло, справедливо зауважив, що збільшення чисельності суб`єктів коаліції ні на йоту не спростить процедуру досягнення консенсусу. Тривогу Арсенія Петровича можна зрозуміти: без власної партії і можливості впливати на процеси в країні він ризикує швидко перестати бути цікавим. Спікерська обіцянка провести відпустку на робочому місці сприйнята колегами з розумінням, але решта слуг народу безумовно не збирається наслідувати приклад свого вождя.
Несподівано активізувався Конституційний Суд. Буквально напередодні чергової річниці ухвалення Основного Закону судді в бордових мантіях фактично узаконили імперативний мандат для парламентарів, порадувавши прихильників закритих списків і жорсткої партійної дисципліни. Правда, за словами голови КС Андрія Стріжака, видати тлумачення про конституційність коаліції, в якій менше 226 депутатів, його колеги до канікул не встигнуть. Та і поспішати особливо нема куди – кожен політичний лідер рахує чисельність коаліції так, як йому зручно. Юлія Тимошенко, наприклад, упевнена, що в коаліцію входить 228 парламентаріїв і твердо стоїть на своєму.
|Віктор Ющенко садить калину біля свого Секретаріату. Київ, 27 червня
Євген Магда