Порошенко: Розпуском Ради скористаюся тільки в крайньому випадку

Про це йдеться у зверненні глави держави, оприлюденному на його сайті.

"Розпуск Верховної Ради не обов’язок, а лише право президента. І я ним скористаюся лише в крайньому випадку, якого ми просто не маємо права допустити", - наголосив Порошенко.

У цьому зв'язку він заявив, що "питання відновлення довіри має бути вирішене в стінах цього парламенту".

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"Довіра – це головний ресурс, який необхідний для того, щоб вирішувати проблеми того масштабу, які стоять перед нашою країною", - вважає президент.

Тому Порошенко заявив: "Чекаю від парламенту на швидкі і державницькі рішення. А за мною – не станеться".

Глава держави зазначив, що також покладається на підтримку з боку суспільства.

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Він заявив, що держава не має резерву часу занурюватися в нову виборчу кампанію.

«Я переконаний, що країна не має резерву часу, аби за неповні два роки вже вчетверте зануритися у виборчу кампанію, та ще й в умовах зовнішньої агресії», - наголосив він.

За словами президента, «внутрішня політична війна всіх проти всіх, - це мрія нашого північно-східного сусіда».

«Ось чому я взяв слово і висловив своє бачення виходу із кризи – щоб уникнути найгіршого сценарію», - зауважив Порошенко.