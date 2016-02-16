Бюджетний комітет ВР визнав роботу уряду незадовільною

Про це повідомив під час обговорення звіту уряду у парламенті член комітету Іван Крулько (фракція "Батьківщина").

«Бюджетний комітет має повідомити, що робота уряду є незадовільною. І ми звертаємося до уряду, який прийде на зміну цьому, щоб він дотримувався Бюджетного кодексу не тільки щодо строків подання документа про державний бюджет, але і щодо його розгляду в бюджетному комітеті, в парламенті, щодо якісної підготовки звіту про виконання бюджету за минулий рік та підготовки основних напрямів бюджетної політики», - сказав Крулько.

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Депутат нагадав про голосування держбюджету на 2016 рік, яке відбувалося в ніч на 25 грудня, а також про інші порушення бюджетного процесу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року о 4-й годині ранку ухвалила закон про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 мільярдів гривень.

Згідно з українським законодавством, уряд має вносити до парламенту проект держбюджету на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року.

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