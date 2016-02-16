Податковий комітет ВР визнав роботу Кабміну незадовільною

Про це повідомила під час обговорення звіту уряду в парламенті голова комітету Ніна Южаніна (фракція «Блок Петра Порошенка»).

«Депутати-члени комітету запропонували оцінити роботу в частині формування та реалізації податкової та митної політики уряду як незадовільну», - сказала Южаніна.

Вона нагадала, що її комітет двічі призначав розгляд звітів Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби, але обидва рази засідання не відбулися через неможливість участі представників виконавчої влади.

Читайте такожБюджетний комітет ВР визнав роботу уряду незадовільною

Депутат також зазначила, що серед законопроектів, що надійшли минулого року в комітет з питань податкової та митної політики, лише 10% були урядовими.

Також члени комітету визнали, що більшість поданих урядом законопроектів були незадовільної якості. «Про це свідчать такі факти: з 13 законопроектів, які були прийняті Верховною Радою, 10 законопроектів істотно доопрацьовано в комітеті», - пояснила Южаніна.

Також депутат зазначила, що в уряді тривалий час не було системної позиції щодо зміни податкового законодавства. Тому новий Податковий кодекс в урядовій редакції не був сприйнятий суспільством.

Читайте такожУ Раді зареєстровано резолюцію про недовіру Кабміну

Також Южаніна повідомила, що Кабінет міністрів провалив реформування Державної фіскальної служби. «Це лише декларування реформування Державної фіскальної служби», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 грудня 2015 року прийняла зміни до Податкового кодексу, що є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік.

Також у парламенті розглядали альтернативний, ліберальний варіант податкової реформи, розроблений членами податкового комітету і громадськими експертами. У парламенті тривалий час не знаходили компромісу щодо того, який законопроект приймати.

Проголосувати за зміни до Податкового кодексу в урядовому варіанті закликали посли країн «Великої сімки», Північної Європи та країн Балтії, а також глава Мінфіну США.

Читайте такожРада сьогодні працюватиме, поки не вирішиться питання щодо Кабміну