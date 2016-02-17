Одеська поліція ліквідувала канал вивезення дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації

Як йдеться у повідомленні ГУНП в Одеській області, встановлено, що зловмисники вивозили українок до Туреччини з метою подальшої сексуальної експлуатації.

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Організатори та виконавці були затримані на місці злочину під час перетину державного кордону України. З ними в момент затримання перебували троє дівчат у віці 27, 25 і 21 року.

Тривають слідчі дії.