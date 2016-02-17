Одеська поліція ліквідувала канал вивезення дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації
16:21, 17 лютого 2016Політика
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Міжнародний канал торгівлі людьми перекрили працівники Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління поліції в Одеській області спільно з представниками Державної прикордонної служби.
Поліція ліквідувала канал вивезення дівчат до Туреччини / od.npu.gov.ua
Як йдеться у повідомленні ГУНП в Одеській області, встановлено, що зловмисники вивозили українок до Туреччини з метою подальшої сексуальної експлуатації.
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Організатори та виконавці були затримані на місці злочину під час перетину державного кордону України. З ними в момент затримання перебували троє дівчат у віці 27, 25 і 21 року.
Тривають слідчі дії.
Разом з організаторами були троє дівчат / od.npu.gov.ua
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