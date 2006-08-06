Представників Нашої України можуть витіснити з уряду

У розподілі посад у новому уряді не витримана пропорційна основа.

Як передає “5 канал” про це заявив народний депутат з фракції “Наша України” Рефат ЧУБАРОВ в ефірі “5 каналу”, зазначивши, що представники “Нашої України”, які увійшли до нового уряду, найближчим часом будуть витіснені.

“Можна сьогодні говорити про те, що з самого початку є непорозуміння. Дійсно. Я тут погоджують з паном ЗВАРИЧЕМ про те, що відчувається певний дисбаланс при формуванні уряду з точки зору представництва в ньому політичних партій”, - зокрема сказав Р.ЧУБАРОВ.

При цьому представник Партії регіонів, народний депутата Василь ГОРБАЛЬ вважає, що “Наша Україна” має бути задоволена тією кількістю посад, які вона отримала в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

За його словами, “ніяких спроб чи мотивів щодо видавлювання, як ви сказали, представників “Нашої України” з урядової команди нема і не буде, щодо дисбалансу, то з огляду на кількість підтримки і на вагомість підтримки, яка відбулася в залі від “Нашої України” (за обрання В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром проголосували 30 представників “Нашої України”. – УНІАН). “Я думаю, що “Наша Україна” має бути просто задоволена тою кількістю посад, які вона отримала в уряді, кількістю посад, які вони отримали у комітетах Верховної Ради”, - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ 5 серпня заявив, що не виключає, що може відмовитись від своєї посади в уряді. За даними джерел в «Нашій Україні», подібні рішення можуть прийняти і інші нашоукраїнці, які стали міністрами.

5 серпня ВР затвердила склад нового Кабінету міністрів на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Зокрема членам нового уряду від “Нашої України” стали:

міністр культури Ігор ЛІХОВИЙ;

міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО;

міністр у справах сім`ї, дітей та молоді Юрій ПАВЛЕНКО;

міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА;

міністр юстиції Р.ЗВАРИЧ.