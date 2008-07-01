Тимошенко: ніхто окрім бізнесменів не знає хабарників у владі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала членів Ради підприємців при Кабінеті міністрів спільно з урядом розробляти зміни до законопроектів, що визначають роботу бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву прем’єр зробила сьогодні в ході засідання Ради.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для швидшої підготовки законопроектів потрібно, щоб принципові зміни і доповнення розроблялися не міністерствами, а самими підприємцями, оскільки саме вони достеменно знають проблеми, які заважають швидко і ефективно розвиватися українському бізнесу.

Зокрема, вона запропонувала створити спеціальну групу, яка б протягом двох тижнів підготувала і передала свої пропозиції і зміни до законопроекту про держзакупівлі до Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, який очолює Наталя КОРОЛЬОВСЬКА.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала підприємців сприяти у виявленні хабарників, а також тих урядовців, які беруть “відкати” при проведенні процедур держзакупівель.

«Тільки ви знаєте, хто бере хабарі», - підкреслила прем`єр, зазначивши, що за допомогою бізнесменів міліції набагато легше буде виявляти і боротися з тими урядовцями, які порушують закон і використовують процедури держзакупівель у своїх корисливих інтересах.

Ю.ТИМОШЕНКО також запропонувала свою кандидатуру як співголову Ради підприємців при Кабінеті міністрів, і ця пропозиція була підтримана членами ради.

Довідка УНІАН. Рада підприємців як постійно діючий консультативно-дорадчий орган створена при Кабміні в лютому ц.р. з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і суб`єктів господарювання на принципах партнерства, відвертості і прозорості.

Відповідно до положення про Раду підприємців, персональний склад Ради затверджує Кабінет міністрів України. Його голова має двох заступників.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер. У разі потреби рішення Ради реалізуються шляхом ухвалення відповідних актів Кабміну або доручень прем`єр-міністра.

Раду підприємців при Кабміні очолює Оксана ПРОДАН.