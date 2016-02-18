Рада прийняла "безвізовий" закон про роботу агентства з розшуку активів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться в шостій доповіді Європейської Комісії про виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України щодо удосконалення принципів діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів" (№ 4056).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 293 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон встановлює, що Нацагентство з метою виконання своїх функцій має рахунки в органах Державної казначейської служби України, також щорічно проводиться незалежна зовнішня оцінка діяльності агентства.

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Громадський контроль за діяльністю Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, забезпечується через Громадську раду при агентстві, склад якого затверджується головою агентства з 9 осіб на підставі результатів конкурсу.

Щорічний звіт Нацагентства повинен містити, зокрема, дані про надходження до спеціального фонду державного бюджету України та видатки з нього.

Серед іншого, законом запропонована схема посадових окладів, згідно з якою, зокрема, голова агентства отримує оклад в розмірі 12 мінімальних заробітних плат, заступник голови - 11.

Одночасно голові Нацагентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабміном щорічно за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності агентства.

Фінансове забезпечення Нацагентства здійснюється за рахунок коштів держбюджету.