Рада прийняла "безвізовий" закон про роботу агентства з розшуку активів
Верховна Рада прийняла "безвізовий" закон про вдосконалення роботи агентства по розшуку активів, отриманих злочинним шляхом.
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться в шостій доповіді Європейської Комісії про виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України щодо удосконалення принципів діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів" (№ 4056).
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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 293 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Закон встановлює, що Нацагентство з метою виконання своїх функцій має рахунки в органах Державної казначейської служби України, також щорічно проводиться незалежна зовнішня оцінка діяльності агентства.
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Громадський контроль за діяльністю Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, забезпечується через Громадську раду при агентстві, склад якого затверджується головою агентства з 9 осіб на підставі результатів конкурсу.
Щорічний звіт Нацагентства повинен містити, зокрема, дані про надходження до спеціального фонду державного бюджету України та видатки з нього.
Серед іншого, законом запропонована схема посадових окладів, згідно з якою, зокрема, голова агентства отримує оклад в розмірі 12 мінімальних заробітних плат, заступник голови - 11.
Одночасно голові Нацагентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабміном щорічно за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності агентства.
Фінансове забезпечення Нацагентства здійснюється за рахунок коштів держбюджету.