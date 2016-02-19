Яценюк пояснив свій низький рейтинг проведенням реформ

Про це він заявив в інтерв’ю українським телевізійним каналам.

«Щодо рейтингів. Я ж з вами абсолютно відверто почав говорити про те, що я розумів рік тому, коли ставав другий раз на посаду прем’єр-міністра: чим закінчиться це для мене як для політика», - сказав Яценюк.

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За його словами, чим більше підвищуються тарифи та вживаються заходи економії, проводяться непопулярні реформи, тим нижчі рейтинги.

«Але моє завдання було – забути про свій політичний рейтинг і зробити фундаментальні зміни, яких потребувала країна. Я з цим завданням рухаюся вперед», - сказав Яценюк.

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