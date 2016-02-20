Залу готелю "Козацький" на Майдані зайняли праворадикали в камуфляжі

Про це повідомляє ЛІГА.net.

Видання зазначає, що один з "охоронців" входу в готель повідомив, що журналістів не пропускають всередину, оскільки в актовому залі "проводиться засідання штабу організації".

"Охорона" пропускає у приміщення тільки постояльців готелю.

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Чоловік також повідомив, що пізніше будуть оприлюднені вимоги РПС.

Нагадаємо, у центрі Києва сьогодні відзначають річницю розстрілу Небесної сотні.

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