У НФ заявили, що постанова про відставку прем’єра порушує Конституцію і закони України

Проект постанови про відставку прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, зареєстрований у Вреховній Раді, є суто політичним, не відповідає Регламенту Верховної Ради та порушує Конституцію і закони України.

Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови регламентного комітету ВР Павло Пинзеник.

«У законі «Про Кабінет Міністрів України» встановлено вичерпний перелік підстав відставки Кабміну. Зокрема, у статті 13 визначено, що відставка настає внаслідок: прийняття Верховною Радою резолюції недовіри КМУ, відставки прем’єр–міністра за його заявою або внаслідок його смерті. Інших підстав чи порядку не передбачено ані Конституцією України, ані згаданим законом», - роз’яснив в.о. голови регламентного комітету парламенту.

“У Регламенті ВР теж відсутні положення, які б регулювали питання відставки прем’єра. Простіше кажучи, вона можлива виключно за його заявою. Усі інші варіанти не мають жодних юридичних підстав і є виключно елементом політичної боротьби”, - наголосив Павло Пинзеник.