Конфлікти довкола посад

Результати минулого прогнозу

Цитати з минулого прогнозу: "В цілому цей тиждень для політичної діяльності помірно несприятливий. Суперечок повинно бути більше, ніж дій, що стабілізують ситуацію. Але ці суперечки не сильно вплинуть на загальну ситуацію, яка склалася на даний момент, і не матимуть великого впливу на майбутнє... Щодо спроб укласти широкомасштабний внутрішньополітичний договір, то вони теж навряд чи зможуть вирішити всі проблеми".

Внутрішньополітичний договір "Універсал" виявився набагато значнішим, ніж я припускав. Більш того, я чекав цієї події небагато пізніше (з прогнозу на місяць серпень): "...Окрім цього, перша половина серпня - сприятливий період для вирішення конфліктних ситуацій, які виникли наприкінці липня. Швидше за все, в цей період будуть знайдені вдалі рішення політичних питань, які піднімалися на нараді за круглим столом наприкінці минулого місяця. Вірніше, ситуація виглядає так, що успіхи будуть частковими. Тобто, складні суперечності і конфліктні відносини залишаться, а політичні питання, що стосуються політичної реформи, вирішуватимуться позитивно. Позитивним результатом буде договір, мета якого - створити широку коаліцію в парламенті".

Цитата: "...Бажано звернути увагу на вірогідність виникнення суперечок з правових, процедурних питань. Вони зароджуватимуться на початку тижня, але сили набудуть тільки в середині тижня. У цій ситуації можуть бути піддані критиці або вислови, або документи... Вже до кінця цього тижня такі суперечки повинні вщухнути, і з`явиться можливість вирішувати аналогічні питання в спокійній обстановці".

Справді, у середині тижня було багато суперечок з процедурних питань, але в другій половині тижня вони вщухли.

Цитата: "...Цього тижня остаточно оформляться події, пов`язані з формуванням політичних груп, які спостерігалися в липні. Але їх можна буде побачити поступово, впродовж трьох тижнів, починаючи з наступної. Проте, ці процеси все одно поки що повністю не завершені. Ми спостерігаємо тільки їх проміжний етап формування".

Вважаю цей прогноз таким, що здійснився, оскільки, на мою думку, основні політичні групи вже визначилися, а впродовж трьох тижнів можна буде спостерігати їх остаточне формування.

Загальний прогноз на тиждень (7 – 13 серпня) В цілому очікуваний тиждень вельми вдалий для політичної діяльності. Особливо це стосується рішень з економічних питань, але тільки тих, плани щодо яких виношувалися ще в січні – лютому 2006 року, а конкретні дії з їх втілення в життя почалися в другій і третій декаді липня 2006 року. Такі рішення будуть активно підтримані політичними групами, які налаштовані на дотримання національних інтересів. Але на цьому тижні можна буде спостерігати початок цього процесу, який розтягнеться за часом на весь серпень.

Аналогічно до минулого тижня, в середині цього тижня можна чекати безрезультатних суперечок з процедурних питань. Наступного тижня ці суперечки приведуть до важливих позитивних рішень. Ці процедури, починаючи з наступного тижня, створять перспективи для впевненої і чіткої політичної роботи впродовж серпня – вересня.

Що до України, то в першій половині тижня очікується сприятлива психологічна атмосфера при розв`язанні поточних питань. Можна чекати, що в цей період ще раз буде відмічена роль "Універсалу" в історії країни.

У другій половині тижня очікується загострення ситуації в політиці, пов`язане з вже існуючими конфліктами. Швидше за все, воно торкнеться питань розподілу посад, економіки, формування груп впливу. Ці конфлікти безкомпромісні, і можуть створити ще складніші ситуації в майбутньому. Для пошуку компромісів буде час на початку наступного тижня, але конфлікти можна буде нейтралізувати тільки частково.

Вадим Феофанов