Екс-депутат ВР Сенченко розповів про трагічну роль Кличка в анексії Криму

Депутат Верховної Ради 5-го, 6-го та 7-го скликань та керівник колишньої Кримської республіканської організації партії "Батьківщина", а згодом в.о. заступника голови Адміністрації президента Андрій Сенченко розповів про можливість 23-25 лютого 2014 року змінити керівництво Криму за ініціативою з Києва, якій тим не менш завадив Віталій Кличко, що на той момент був керівником фракції парламентської УДАР.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, 23-25 лютого "була можливість змінити уряд і керівництво кримського парламенту".

"Більш того, відбулися переговори з кримськими депутатами. 70 із 100 депутатів були готові проголосувати. Могильов - я з ним особисто розмовляв телефоном - сказав: я не буду перешкоджати, я кладу заяву на стіл. І вони були готові усунути Константинова, який там ніколи ніякий авторитет не мав", - сказав Сенченко.

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Однак, для того щоб це зробити, потрібно було письмове подання президента або на той момент виконуючого обов'язки президента на кандидатуру прем'єр-міністра Криму.

"І от це питання заблокував пан Кличко. І він у цьому плані у кримській історії зіграв взагалі трагічну роль. Як це сталося? Справа у тому, що уряд України, нагадаю, формувався лише 27-го ввечері. А до того дуже важливо було, щоб не відбувся розбрат. Саме тому Турчинов сказав, що треба провести консультації", - зазначив Сенченко.

За його словами, такі консультації були проведені в кабінеті Турчинова, на них були, зокрема, присутні сам Сенченко, Сергій Пашинський, Юлія Тимошенко та лідери фракцій Ради.

"І коли спитали (лідера фракції "Свобода" Олега) Тягнибока: а як ви вважаєте? Він каже: треба рятувати Крим, тому що вже горіло все, і я згоден на будь-яку пропозицію. Наступний був Віталій (Кличко). Йому задають питання: а що ти думаєш? А він відповідає, причому в ультимативній формі, що до тих пір, поки не буде розписана "шахматка" по країні до районних адміністрацій, я категорично проти", - розповів екс-депутат.

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Сенченко зазначив, що Кличка намагалися вмовити три дні.

"25-го у кабінеті Турчинова Тимошенко запропонувала: Олександре Валентиновичу, приміть самостійне рішення без Кличка. Знаєте, що сказав Кличко? Він сказав: а я в такому випадку не підпишу коаліційну угоду. Ціна питання - несформування легітимного уряду країни. Ось що таке, вибачте, особістість у історії", - сказав він.

Окрім того, політик також розповів, що ще 23 лютого пропонував тодішньому голові парламентської фракції "Батьківщина" Арсенію Яценюку, що "почував себе без 5 хвилин прем'єр-міністром", у структурі майбутнього уряду створити урядовий комітет, очолюваний віце-прем'єром, який повинен займатися питаннями Криму й Донбасу.

"Він здивовано спитав: а чого Донбасу? Я кажу: тому що Донбас підпалять через 5 хвилин. Ну, не пройняло. Не зрозумів Арсеній Петрович. При чому не зрозумів до сих пір", - сказав Сенченко.

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