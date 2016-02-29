Власенко задекларував за 2015 рік подарунків на півтора мільйона гривень

В декларації, розміщеній на сайті Верховної Ради, зазначається, що при цьому загальна сума сукупного доходу депутата становила 1 млн 770 тис. 759 грн. З них заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору - 80 тис. 275 грн, а страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу – 190 тис. 484 грн.

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Крім того, Сергій Власенко задекларував два легкові автомобілі - Lexus LS 600h (2014 року випуску) та Lexus SC 430 (2003 року випуску).