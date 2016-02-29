Штайнмайєр очікує, що на зустрічі "нормандської четвірки" буде досягнуто прогресу з питань безпеки на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Радбезу ООН.

«Хочу запевнити, що ми маємо намір використовувати інструменти ОБСЄ для поліпшення становища з безпекою на нашому європейському континенті, особливо досягти прогресу на шляху до повної реалізації Мінських угод», - заявив він.

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«Ми проведемо зустріч у Парижі в четвер на цьому тижні і я сподіваюся, що ми зможемо досягти певного прогресу, особливо щодо становища з безпекою, і обговорюючи виборче законодавство», - додав Штайнмайєр.

Як повідомляв УНІАН, представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко сьогодні на засіданні Радбезу ООН заявив, що Росія за 2 роки агресії сформувала на Донбасі 40-тисячну армію, оснастивши її сучасним озброєнням.