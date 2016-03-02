Сьогодні ЄС може продовжити санкції проти Януковича та його соратників - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на свої джерела в ЄС.

За словами дипломатичних джерел в ЄС, рішення може бути опубліковано в офіційному Журналі ЄС 5 березня, відтак одразу і вступлять в силу.

При цьому, із санкційного списку ЄС може бути вилучено міністра охорони здоров’я часів президентства Януковича Раїсу Богатирьову.

Наприкінці січня Суд Євросоюзу, розташований в Люксембурзі, виніс рішення в об’єднаній справі Микола Азаров (екс-прем’єр) та Олексій Азаров проти Європейської ради, а також у справах Сергія Арбузова (колишній перший віце-прем’єр) та Едуарда Ставицького (екс-міністр енергетики та вугільної промисловості).

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Суд встановив, що посадові особи не можуть бути піддані санкціям лише через те, що в третій країні розпочато попереднє розслідування їхніх дій. Відтак, всі без винятку активи цих осіб, арештовані в ЄС, мають бути «розморожені».

Зазначається, що причиною санкцій, які вступили в дію 6 березня 2014 року – невдовзі після Майдану і втечі Януковича та його оточення – була і залишається такою: «за зловживання державними коштами та їх незаконне виведення з України». Санкції вже подовжувались минулого року.